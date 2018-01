André Luiz rebela-se contra Tenerife A permanência do lateral e volante André Luiz no Corinthians, considerada improvável até mesmo pelo vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini, voltou a ganhar fôlego. O jogador afirmou hoje que não pretende retornar ao Tenerife, que é dono de seu passe. O jogador alega que o clube espanhol não tem dinheiro para mantê-lo e profissionalmente seria muito mais interessante continuar no Parque São Jorge. "Não vejo motivos para sair do Corinthians agora, um clube que aprendi a amar e que me dá todas as condições de trabalhar." O problema é que o Corinthians considera elevado o valor de US$ 4 milhões exigido pelo clube espanhol para negociá-lo.