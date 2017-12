André Luiz: saída será definida nesta 3ª André Luiz já manifestou seu desejo de deixar o Corinthians, como revelou o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, na noite de domingo. Porém, se esqueceu de avisar seu representante, o ex-jogador Bernardo. Nesta segunda-feira, durante todo o dia, o diretor-técnico Roberto Rivellino tentou e aguardou contato com o representante, fato que não aconteceu. "O André conversou comigo no sábado e disse que o procurador dele cuidaria do caso. Só que até agora não consegui falar com ninguém", lamentou o dirigente. A expectativa de Rivellino é de que tudo se resolva nesta terça-feira à tarde, durante a reapresentação do grupo (os atletas tiveram folga nesta segunda). O diretor vai procurar André Luiz para saber se a rescisão pode ser tratada diretamente com o jogador, sem necessidade de intermediários. "Vamos aguardar, de repente alguém entra em contato pela manhã. Mas se isso não acontecer, vamos falar com o jogador à tarde e fazer o que for preciso para resolver o caso", explicou Rivellino. O que chamou a atenção no Parque São Jorge é que André abriu mão de interlocutores quando negociava sua volta ao clube. Tratou de tudo diretamente com o presidente Alberto Dualib, até mesmo em ligações para a casa do cartola. Agora, porém... Rivellino também confirmou que o meia não suportava mais a situação na qual se encontra, com seguidas contusões que insistem em deixá-lo fora dos jogos. Também negou que o clube tivesse tentado convencê-lo a rever a decisão. "Achamos que foi a melhor decisão mesmo e não houve esforço para mudá-la", explicou. André, que chegou no final de julho emprestado pelo Paris Saint-Germain e disputou oito partidas, apenas se antecipou, uma vez que seu nome já constava da lista de dispensas do clube.