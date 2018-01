André Luiz troca Olympique por PSG O zagueiro brasileiro André Luiz deve defender o Paris Saint Germain na próxima temporada, informou nesta sexta-feira o Tenerife, da Espanha, a quem o pertence o defensor. O jogador de 26 anos estava no Olympique de Marselha, que não aceitou pagar US$ 11,5 milhões por sua transferência definitiva. O valor da transação com o clube francês não foi divulgado.