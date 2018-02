André pode desfalcar o Juventude na estréia no Gaúcho O goleiro André pode desfalcar o Juventude na estréia da equipe no Campeonato Gaúcho, que será domingo, fora de casa, contra o Veranópolis. O jogador, que esteve presente nas 38 partidas da equipe no último Brasileirão, sentiu dores musculares durante o jogo-treino de sábado, contra o 15 de Novembro, e deverá fazer um trabalho especial de fortalecimento nos próximos dias. André chegou a ser cogitado pelo Corinthians, que acabou acertando com Jean, ex-Ponte Preta. O goleiro, de 34 anos, está há dois no Juventude, depois de defender Internacional e Cruzeiro. O lateral Michel, que entrou no sábado e participou até o fim do jogo-treino, que terminou empatado por 1 a 1, deve ser escalado pelo técnico Ivo Wortmann como titular em novo duelo contra a equipe de Campo Bom, nesta terça - os outros jogadores devem ser os mesmos que saíram jogando no sábado: Michel, Ricardo, Cedrola e Ulisses na defesa; Veiga, Fábio Rosa, Juliano e Paulo Ramos no meio-de-campo; e os atacantes Cristiano e Alex Alves.