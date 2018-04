André pode ser a novidade do Corinthians contra o São Paulo

Com uma recuperação mais rápida do que o esperado, o atacante André pode ser a novidade do Corinthians para a partida contra o São Paulo, domingo, às 16h, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador passou por uma cirurgia de hérnia no dia 20 de junho e a previsão era de que retornaria aos gramados dentro de 30 dias, mas sua recuperação tem chamado a atenção dos médicos e de membros da comissão técnica.

André tem feito um trabalho especial em dois períodos, para acelerar o retorno ao time. Como o técnico Cristóvão Borges ainda procura por uma referência no ataque, pode dar uma oportunidade ao jogador neste domingo.

Se André está muito próximo de retornar, quem pode ser desfalque no domingo é Lucca. Ele passou por cirurgia na terça-feira, após sofrer uma pancada na boca, em dividida com o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Ele já teve alta, mas a previsão é que tenha condições de treinar no campo apenas na quinta ou sexta-feira.

Além do atacante, está no departamento médico o zagueiro Pedro Henrique, diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, que deve tirá-lo do time por até um mês, alem do volante Camacho e do zagueiro Vilson, também machucados. Os volantes Elias e Cristian e o atacante Bruno Paulo fazem trabalho de transição com o departamento físico e ainda devem esperar por mais um período para voltar a jogar.