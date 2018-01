André quer mostrar serviço no Palmeiras Com o empréstimo de Anselmo para o Al-Saylia, do Catar, e a contusão de Thiago Gentil, André terá a chance de mostrar que o Palmeiras não errou ao investir na sua contratação por empréstimo até o fim do ano. Ontem, o atacante admitiu que não apresentou um futebol convincente nas três partidas que disputou pelo clube até o momento. E negou ter recebido propostas de empresários ligados a clubes do exterior para deixar o Parque Antártica. Seu desejo é o de ajudar o clube a retornar à Primeira Divisão no ano que vem. Leia mais no Jornal da Tarde