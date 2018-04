André reclama do regulamento após eliminação no Paulista

Autor dos dois gols do Corinthians no empate por 2 a 2 com o Audax e o único jogador do time a converter sua cobrança na disputa de pênaltis, o atacante André colocou no regulamento a culpa pela eliminação do Corinthians na semifinal do Paulistão, amargada na noite deste sábado, no Itaquerão. Para ele, é injusto que o time de melhor campanha na competição saia do campeonato dessa forma.

"O time do Audax é muito bom, só que esse regulamento é ruim. A gente sai mais uma vez invicto. Invicto, não, mas com a melhor campanha. Ter a melhor campanha não dá vantagem nenhuma, só de jogar em casa", lamentou o artilheiro.

Para André, não há motivo para abatimento, principalmente porque na sua visão o time jogou bem e na quarta-feira tem uma partida de grande importância, contra o Nacional uruguaio, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

No ano passado, o Corinthians também saiu nas semifinais do Paulista ao perder para o Palmeiras nos pênaltis, no Itaquerão. Como neste sábado contra o Audax, a partida terminou 2 a 2 no tempo normal.