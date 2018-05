André Rocha pede tranquilidade após tropeço do Vasco

RIO - O Vasco decepcionou na sua estreia na Série B ao apenas empatar com o América Mineiro por 1 a 1, no último sábado, em São Januário, mas André Rocha pediu para que o tropeço não provoque mais cobranças ao time. Para ele, o momento é de dar tranquilidade aos jogadores, principalmente porque o Vasco vem atuando com muitos desfalques e sob o desgaste provocado pela participação nas finais do Campeonato Carioca.

"Os jogadores que não estão jogando precisam estar preparados e motivados para cumprir o papel. O Vasco tem que manter o que vinha fazendo no estadual. Ainda está faltando bastante, mas é bom que se diga que a Série B começou agora. Tem que ter tranquilidade. Todo jogador que está aqui sabe a pressão que é jogar no Vasco. Temos que encarar um jogo de cada vez", disse. Punido, o Vasco teve que enfrentar o América-MG com os portões fechados de São Januário. André Rocha avaliou que a situação pode ter afetado a atuação do time no último sábado.

"A ausência da torcida não chegou a tirar nossa atenção, mas posso dizer que sentimos bastante a falta dos nossos torcedores. Quando eles comparecem, eles nos incentivam e nos ajudam. No jogo contra o Resende nós sentimos isso desde o aquecimento. Sentimos falta da torcida, mas estávamos ligados no jogo. Não fizemos uma boa partida. Posso dizer que nossa equipe está focada no objetivo de ganhar os jogos sem a torcida", afirmou. O Vasco volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Luverdense (MT), às 16h20, na Arena Pantanal, em Cuiabá, estádio que será uma das sedes da Copa do Mundo.