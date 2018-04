André Santos diz já estar 'perto do ideal' no Flamengo

RIO - Os titulares do Flamengo estrearam na temporada apenas no último sábado, já pela terceira rodada do Campeonato Carioca, quando o time empatou com o Duque de Caxias no Maracanã - até então, estavam jogando apenas os reservas. Assim, puderam fazer uma boa preparação na pré-temporada. Agora, estão perto da forma física ideal, como atesta o lateral-esquerdo André Santos.

"Eu estou perto do ideal. Trabalho bastante quando acaba o treinamento, pois sei que posso melhorar. Sempre busco a melhora física e técnica. A pré-temporada foi boa e acredito que, não só eu, como o time também estará bem em quatro ou cinco jogos. Muitos sentiram o ritmo contra o Duque de Caxias, mas sabemos que fizemos uma coisa boa dentro do campo", revelou o lateral.

Essa preparação especial na pré-temporada tem como objetivo chegar bem na Libertadores, na qual o Flamengo estreia no dia 12 de fevereiro, contra o Léon. Já bastante experiente, André Santos contou nesta terça-feira que tem ajudado os jogadores mais jovens do elenco a se preparar para a competição.

"A Libertadores é muito difícil. Onde quer que seja o jogo, sabemos que enfrentaremos equipes muito difíceis. As viagens e os campos são complicados também. Tento passar experiência aos mais jovens. Tento transmitir o que vivi de melhor para que todos possam chegar no dia da partida bem preparados", admitiu André Santos.