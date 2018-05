André Santos diz que título do Carioca vai recuperar moral do Flamengo

RIO - Os jogadores do Flamengo ainda exibem abatimento em virtude da eliminação na primeira fase da Copa Libertadores, definida com a derrota por 3 a 2 para o mexicano León, mas sabem que é preciso dar o próximo passo. O lateral-esquerdo André Santos destacou a importância do time manter a tranquilidade e conquistar o título do Campeonato Carioca no próximo domingo, diante do Vasco, para recuperar a autoestima e embalar para o restante da temporada.

"Queríamos muito essa Libertadores. Mas um título é algo que nos dá ânimo e força. Um ano não pode se encerrar com uma competição. Temos que ter a cabeça no lugar, colocar a mão na consciência e saber onde erramos. É preciso uma autoanálise, e ganharmos o jogo de domingo, trazer o título. Sabemos que vai ser difícil, o jogo vai ser disputado, mas vai ser importante para um sequência boa no ano. Podemos começar com um título, depois vem o Brasileiro, a Copa do Brasil, e vamos buscar uma vaga na Libertadores para fazer um ano diferente", disse.

Ainda avaliando o duelo com o Léon, André Santos apontou erros cometidos pelo time, mas destacou que não faltou luta. O lateral-esquerdo também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do torcedor do Flamengo, que lotou o Maracanã na última quinta-feira - o jogo teve público pagante de 53.230 pessoas.

"O León foi aguerrido, jogou futebol, e não conseguimos encaixar a marcação. A ansiedade em jogos como esses acaba atrapalhando também. Não conseguimos fazer a pressão que devíamos. Com isso, eles acabaram saindo com a bola, tocando. Temos que parabenizar o León, que jogou um belo futebol e levou a classificação. Temos que saber que lutamos, nos empenhamos. Agradecemos o torcedor, que fez a parte dele e foi incrível", analisou.