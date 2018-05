André Santos pode ser dispensado por participar de orgia

A informação foi divulgada pelo jornal alemão Bild. "Como treinador do Fenerbahce, eu confirmo que os rumores são verdadeiros, infelizmente. Estou chocado por descobrir essas coisas", disse o técnico do clube turco, o alemão Christoph Daum, em entrevista ao diário.

André Santos deixou o Corinthians após a conquista da Copa do Brasil, em julho, para atuar no futebol europeu e chegou a ser convocado pelo técnico Dunga para participar de algumas partidas da seleção brasileira - está, inclusive, cotado para fazer parte do grupo que disputará a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.