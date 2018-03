André se apresenta amanhã ao Palmeiras A diretoria do Palmeiras confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante André por empréstimo até o final do ano. O jogador, que pertence ao Benfica mas disputou o início da Série A do Brasileiro pelo Internacional, será apresentado amanhã no Palestra Itália. O meia Lúcio Flávio, que está no Atlético Mineiro, foi oferecido ao Palmeiras há uma semana. ?Trata-se de um bom jogador, cobra faltas com perfeição. Mas não sei se virá?, comentou o técnico Jair Picerni.