André substituirá Kléber Pereira no Santos

O treino do Santos nesta sexta-feira foi de novidade no ataque. Com a ausência de Kléber Pereira para a partida contra o Fluminense, suspenso, o técnico Vanderlei Luxemburgo escalou André, de 19 anos, entre os titulares.

O jovem jogador participou de algumas partidas pelo Santos no Campeonato Paulista e, depois do início do Brasileiro, regressou para os juniores, onde atuou com Paulo Henrique no ano passado.

O meia Madson lamentou a ausência de Kléber Pereira, mas apostou no potencial do jovem jogador. "O Kléber é uma referência para nós, mas acredito que o André vai dar conta do recado, porque se não tivesse capacidade não teria subido das categorias de base. Vamos dar todo apoio para que ele possa desempenhar um bom trabalho", afirmou.

O Santos está na décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e enfrenta o Fluminense, domingo, na Vila Belmiro.