André vai estrear pelo Corinthians em clássico contra o São Paulo

Mais recente reforço do Corinthians, o atacante André chegou ao Parque São Jorge em condições de jogo, uma vez que vinha treinando normalmente no Atlético Mineiro, e já vai estrear. O jogador, que foi artilheiro do Paulistão de 2010 pelo Santos, será titular do Corinthians no clássico deste domingo, contra o São Paulo, no Itaquerão.

O último treino da equipe alvinegra antes do clássico, neste sábado, no CT do Parque Ecológico, confirmou a opção do técnico Tite. O treinador vai mandar a campo um time totalmente diferente daquele que, na quinta-feira, garantiu a terceira vitória em três jogos no Paulistão.

Elias, que se recupera de uma pancada na perna esquerda, não deve ficar nem no banco e será desfalque no clássico. Sem ele, o time está escalado com: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Guilherme Arana; Bruno Henrique, Maycon, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Lucca; André.

Dono da melhor campanha no Paulistão, o Corinthians confia numa vitória contra o São Paulo para manter a moral alta para a estreia na Copa Libertadores, quarta-feira, contra o Cobresal, no deserto do Atacama, no Chile.