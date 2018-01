André volta a comandar meninos do Parque Nunca o time do Corinthians precisou tanto de alguém como André Luiz como no jogo de amanhã, contra o Fortaleza, no Pacaembu. Por tudo o que já fez na carreira - e no próprio Corinthians - André é o único jogador com currículo para comandar os meninos do Parque. É um sujeito esclarecido, tem uma grande bagagem internacional e nesta sua terceira passagem pelo clube está mostrando que além de suas indiscutíveis qualidades como jogador, é o homem tabalhado para substituir a liderança de Vampeta. A sua volta ao time foi aguardada com grande expectativa pelo técnico Geninho. Nos jogos em que o Corinthians pôde contar com o seu talento, o time melhorou em todos os sentidos. André deu qualidade no passe, passou confiança aos demais jogadores, fez o time lembrar a época de Carlos Alberto Parreira, quando o Corinthians era sinônimo de toque de bola. O seu começo no Corinthians só não foi melhor porque André chegou passou um bom tempo fora de fora. Quando saiu do Paris-Saint Germain, em junho, no final da temporada européia, o jogador passou um mês de férias e chegou ao Parque São Jorge defesado fisicamente em relação aos outros jogadores corintianos. Para recuperar o tempo perdido, submeteu-se a um período intensivo de pré-temporada. Fez em 15 dias o que os outros jogadores fizeram em 30. Já na sua estréia contra o Atlético-MG, contra o Atlético-MG, no Mineirão, ele deu outra cara à equipe. O Corinthians venceu por 3 a 2, e convenceu. Pena que o esforço nos treinamentos acelerados acabou atrapalhando. André sentiu um cansaço muscular na coxa esquerda e insistiu para enfrentar o Fluminense, no Rio, pela Copa Sulamericana. Pagou caro pela teimosia: sofreu uma contratura muscular e acabou ficando fora da equipe por mais três semanas. "Assumo o erro. A culpa foi minha", reconhece o meia. André só voltou a jogar no amistoso contra o Saturn, na Rússia. Atuou os 90 minutos. Cansou mais na viagem e chegou a reclamar do desgaste, criando um problema com a diretoria. Advertido ou não, hoje o jogador resolveu esquecer a questão. André liderou uma frente no sentido de impedir que o time use o cansaço para justificar um eventual tropeço amanhã. "O que passou, passou. O que mais o time precisa, hoje, é uma atitude de gente grande".