Andrei deve deixar União São João O União São João deve ficar sem seu artilheiro para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. É que o zagueiro Andrei não deve permanecer no clube no segundo semestre, já que está próximo de acertar sua transferência para o futebol europeu, provavelmente Espanha ou Portugal. Ele marcou 12 gols no Campeonato Paulista e foi o vice-artilheiro da competição, perdendo somente para o atacante Washington, que anotou 16. Segundo o jogador, seu procurador já recebeu várias propostas. Caso ele mude para a Europa, não será a primeira vez. Andrei tem uma passagem pelo futebol espanhol, onde jogou no Atlético de Madrid e Real Betis. O Atlético-PR também chegou a mostrar interesse em contratá-lo, mas o jogador prefere atuar no exterior. Aos 27 anos, Andrei é dono de seu passe. O técnico Márcio Rossini disse que o jogador fazia parte dos seus planos, mas como o União São João vai disputar apenas a Série B do Brasileiro, as condições salariais ficaram inviabilizadas. O plano da diretoria é disputar a competição apenas com jogadores desconhecidos ou formados nas divisões de base do clube, que já revelou Roberto Carlos, do Real Madrid; Alexandre, do Atlético-MG; e, mais recentemente, Léo, do Santos.