Andrei e Bechara voltam ao Marília Precisando da vitória para conseguir a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Paulo Comelli, do Marília, terá duas novidades para a partida decisiva da próxima quinta-feira contra o Londrina, às 20h30, no Estádio Bento de Abreu. O zagueiro Andrei, que cumpriu suspensão automática, e o meia Bechara, liberado pelo departamento médico, estão à disposição do treinador. Comelli tem apenas uma dúvida: quem sai para a volta de Bechara. Romualdo ou Camanducaia são as primeiras opções. Na defesa, Wladimir deixa o time, enquanto o volante Everaldo, mesmo tendo fraturado um dedo da mão esquerda, está confirmado. Ele vai atuar com uma proteção no local. O Marília ocupa a sétima posição, com 32 pontos. Uma vitória contra os paranaenses praticamente garante a vaga ao time do interior, mas caso sofra uma derrota ou até mesmo empate, vai precisar derrotar a qualquer custo o Ceará para manter viva a esperança de jogar na Série A em 2004.