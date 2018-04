Andrei Girotto assina contrato nesta sexta com o Palmeiras

Andrei Girotto deve ser anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Palmeiras. O jogador chega em São Paulo pela manhã, faz exames médicos e se for aprovado, assina contrato de um ano com o time alviverde e se torna o quarto reforço confirmado para a próxima temporada. O volante Amaral, o zagueiro Vitor Hugo e o lateral-direito Lucas foram os outros atletas já acertados.

O Palmeiras tinha a concorrência do Atlético-PR, Chapecoense e Avaí para ficar com o jogador de 22 anos, que apareceu bem na Série B pelo América-MG. A contratação foi feita pelo gerente de futebol, Cícero Souza, que trabalhou nas categorias de base do Grêmio, onde conheceu o jogador.

Pelo América-MG, Girotto fez 81 jogos e marcou nove gols. Ele chega para compor elenco em um dos setores onde a equipe está mais desfalcada. No momento, o Palmeiras tem apenas Renato, Bruninho e Amaral, recém-contratado para o setor.

Além de Amaral, o Palmeiras já acertou a contratação de Vitor Hugo, do lateral-direito Lucas e deve acertar nos próximos dias com o lateral-esquerdo Alvaro Pereira e com o meia Zé Roberto.