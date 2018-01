Andrei Girotto e João Paulo vão deixar o Palmeiras

A diretoria começa a definir do Palmeiras começou a situação dos jogadores que ficam sem contrato no fim do ano. O lateral-esquerdo João Paulo e o volante Andrei Girotto não continuarão no clube, assim como o goleiro Aranha e o zagueiro Victor Ramos, que nos últimos jogos não foram utilizados pelo técnico Marcelo Oliveira.

O Palmeiras começa a reduzir o elenco para preparar a chegada de reforços para a disputa da Copa Libertadores. Antes mesmo de ganhar a Copa do Brasil, a diretoria prometeu que a vaga na competição continental seria garantia de grandes contratações. Entre os nomes cotados está o do meia argentino Dario Conca, atualmente no futebol chinês.

Do atual elenco, outro que não deve ficar é o atacante Kelvin. O jogador deve retornar ao Porto, de Portugal. O atacante Rafael Marques também pode sair, já que está emprestado pelo Henan Jianye, da China, somente até o fim do ano. A situação é a mesma do zagueiro Jackson. O defensor pertence ao Internacional.