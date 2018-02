Andrei pode reforçar Guarani em Marília Com contrato prorrogado até dezembro e praticamente recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda que o tirou dos últimos três jogos, o experiente zagueiro Andrei pode ser a principal novidade do Guarani para enfrentar o Marília, quarta-feira, às 19h30, no Estádio Bento de Abreu. Andrei treinou na manhã desta segunda-feira com o restante do elenco, que desde domingo já está em Marília, onde tentará sua segunda vitória consecutiva no grupo B da Série B do Brasileiro. O Guarani está com 3 pontos, atrás de Portuguesa e Naútico, com 6 cada um. Se Andrei for confirmado, o volante Umberto deixa de ser improvisado na zaga. Mesmo jogando fora de casa, o técnico Luiz Carlos Ferreira deve manter o esquema 4-3-3. Ele sabe que este jogo é "de vida ou morte" para seu time, que tenta se recuperar das derrotas iniciais para Portuguesa e Náutico.