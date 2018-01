Andrei quer voltar para a Europa O zagueiro Andrei, vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 12 gols, quer voltar para a Europa. Ele já definiu que não disputará o Campeonato Brasileiro pelo União de Araras, onde continua treinando. "Acho que profissionalmente seria muito bom voltar a atuar na Europa, talvez na Espanha ou em Portugal", comentou o jogador, que aguarda por uma proposta oficial. Andrei, de 27 anos, estava vinculado ao Bétis, da Espanha, até o começo do ano quando conseguiu a liberação. Ele teria metade do passe, enquanto o União teria a outra parte. O zagueiro já passou por vários clubes no Brasil, começando no XV de Jaú e depois passando por Palmeiras, Juventude-RS, Fluminense-RS, Santos e Atlético-PR. A diretoria confirmou, nesta quarta-feira, a contratação do zagueiro Spana, de 24 anos, destaque do Flamengo de Guarulhos no Campeonato Paulista da série A-3. Ele chega ao estádio Hermínio Ometto para substituir a Bernardi, vendido para o Internacional-RS. O goleiro Pedro Paulo se desligou do elenco depois de não concordar com o técnico Márcio Rossini que o escalou na reserva num jogo-treino contra o Mogi Mirim. O time conta com dois jovens para a posição: João Paulo e Gílson. O time pode receber, nos próximos dias, mais alguns reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.