Andrés deve escolher duas mulheres como vices em eleição no Corinthians

Candidato à presidência do Corinthians, Andrés Sanchez deve ter duas mulheres como vices em sua chapa para a eleição que ocorre dia 3 de fevereiro. Maria de Lourdes Jacob Mattavo e Edna Murad Hadlik deverão ser as escolhidas pelo deputado federal (PT) e ex-presidente do clube.

Maria de Loures e Edna são professoras e conselheiras do Corinthians desde 2006. O anúncio foi feito por André Luiz Oliveira, atual vice-presidente do clube e assessor parlamentar do deputado, em sua página no Instagram.

“São pessoas que conhecem o clube muito bem. Estão no Corinthians a quase 40 anos, sabem às necessidades dos sócios, são professoras e com certeza vão ser muito atuantes na diretoria. É uma inovação mas tem muita responsabilidade de nossa parte”, disse Andrés, em entrevista ao Estado.

As duas vagas como vices de Andrés eram postos bastante cobiçados pelos aliados do ex-presidente e que fazem parte do grupo "Renovação e Transparência". A ideia inicial era colocar uma mulher em uma vaga e Osmar Basílio, presidente do Conselho de Orientação do clube ficar com a outra. Mas Andrés decidiu preencher as lacunas com as duas mulheres.

A decisão é uma forma do grupo político demonstrar uma maior pluralidade na gestão, que conta apenas com homens na diretoria atual, comandada por Roberto de Andrade. Outra ação promovida pelo deputado é a promessa de que, caso seja eleito, ex-atacante Ronaldo Fenômeno participará da diretoria.

Além de Andrés, participam da eleição outros três candidatos: Antônio Roque Citadini, Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior. Osmar Stábile, que chegou a anunciar a candidatura, decidiu retirá-la para apoiar Citadini.