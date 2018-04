Andrés diz que Palmeiras foi feliz em uma bola e Corinthians é zebra

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, analisou a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, e ressaltou que a diferença das equipes foi o fato do rival alviverde ter acertado um lance e nada mais. Ele ainda ressaltou o bom trabalho do técnico Fábio Carille, prometeu que a equipe vai lutar para reverter o placar no Allianz Parque e reafirmou que seu time é a zebra da decisão.

“O Palmeiras foi feliz em uma bola e foi só. O único erro do árbitro foi ter dado 51 minutos de bola rolando. Deveria ter uns 60 ou 65 minutos, mas de resto, não tenho do que reclamar”, comentou, no vestiário da Arena Corinthians. O dirigente reclamou pelo fato da partida ter muitas paralisações e o árbitro ter dado apenas seis minutos de acréscimo.

Em relação ao técnico Fábio Carille, ele deixou claro que, mesmo com a derrota, está satisfeito com o trabalho do técnico Fábio Carille. “Ninguém gosta de derrota, claro, mas o Carille está fazendo um trabalho que pouca gente faria”, analisou.

O dirigente ainda prometeu que o Corinthians vai lutar para reverter o placar. Para ser campeão, o time alvinegro tem que vencer por dois gols de diferença ou por um gol e levar a decisão para os pênaltis. “Vamos continuar sendo zebra e vamos lutar”, afirmou.

Antes do primeiro jogo da final, Andrés falou que o Corinthians era a zebra contra o Palmeiras, já que o rival tinha mais dinheiro e um elenco com maiores opções. O time corintiano volta aos treinamentos na terça-feira e não terá jogos durante a semana. Enquanto os alviverdes voltam a campo na terça-feira contra o Alianza Lima, às 21h30.