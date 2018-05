Andrés diz que Corinthians não terá pressão na Libertadores

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, não acredita em forte pressão sobre os jogadores para a disputa da Copa Libertadores 2010, torneio que é um dos principais sonhos do torcedor alvinegro.

"A imprensa fala muita m... Não teremos pressão nenhuma", afirmou o dirigente. "Vamos disputar o torneio por três, quatro anos seguidos. E assim vamos acabar ganhando. Sem afobação."

Andrés acredita que o atual grupo alvinegro é forte, mas trabalha em busca de reforços para 2010, ano do centenário. "O único acerto até o momento é com o [volante] Ralf. Não vamos trazer nenhum argentino [descartando Riquelme]."

"Já o Iarley está bem evoluído, mas ainda não tem nada assinado [o ex-atacante do Goiás já falou que acertou por um ano e meio]", continuou o presidente do Corinthians, que participou da festa de encerramento do Brasileirão, no Rio.