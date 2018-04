Andrés diz que Corinthians voltou a pagar parte do financiamento da Arena

O Corinthians retomou os pagamentos à Caixa Econômica Federal do financiamento do BNDES para a construção da Arena Corinthians. Na semana passada, foi depositada uma parcela de R$ 5,960 milhões. O clube, no entanto, continua negociando a dívida com o banco estatual.

O presidente do clube, Andrés Sanchez, continua batendo o pé no sentido de que o clube só deve à Caixa o valor referente aos R$ 400 milhões da linha de crédito que o BNDES abriu para financiar a construção de arenas que receberam jogos da Copa do Mundo de 2014. Os pagamento, porém, haviam sido suspensos no ano passado, porque o clube não tinha como honrar os compromissos.

Andrés calcula que, com juros, a dívida está atualmente em cerca de R$ 470 milhões. Ele quer negociar uma forma de pagamento que possa ser absorvida pelo clube e pelo fundo responsável por gerir o dinheiro da arena, mas sem alongar o prazo de pagamento, de 12 anos.