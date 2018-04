Andrés diz que Flamengo tentou tirar Carille e Rodriguinho do Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, fez duras críticas a Eduardo Bandeira de Melo, mandatário do Flamengo. Segundo o corintiano, o rival tentou tirar o técnico Fábio Carille e o meia Rodriguinho do clube. O treinador e o dirigente rubro-negro negam qualquer conversa.

+ Maycon volta e Henrique pode ser desfalque na Argentina

+ Meia é dispensado pelo Londrina e retorna ao Corinthians

+ Fagner destaca entrosamento como diferencial na Libertadores

"Eu venho aqui, me posiciono. Cadê ele (Bandeira)? Deve estar sondando o Carille, o Rodriguinho. Ele ofereceu R$ 1 milhão para o Carille. Não vai levar. Tentou tirar o Rodriguinho, não vai tirar. Dou 50% de desconto e não vai tirar. Ele vai sair e a conta vai ficar para o Flamengo", ironizou o dirigente corintiano, se referindo também ao fato de Bandeira não ter comparecido a votação que elegeu Rogério Caboclo como novo presidente da CBF.

Carille, na Argentina, onde o Corinthians se prepara para encarar o Independiente, pela Libertadores, negou que tivesse existido qualquer conversa com alguém do Flamengo e ainda brincou sobre o valor citado por Andrés.

"R$ 1 milhão por mês? Pego minha mala, (a rodovia) Dutra e tchau! (risos). Não chegou nada para mim. Pode ter sido para o meu agente, mas pra mim não. Estou bem aqui", disse o comandante corintiano.

O Estado apurou que, de fato, o Flamengo não chegou a formalizar nenhuma proposta para Carille e nem para Rodriguinho. Entretanto, o nome de ambos foram citados no clube como possíveis contratações, mas não chegou-se a formalizar uma oferta.

No Rio de Janeiro, Bandeira também negou ter feito proposta aos corintianos. "É um absoluto disparate. Nunca foi feito nenhum tipo de proposta nem pelo Carille nem pelo Rodriguinho, ainda mais nesses valores. Tem alguém enganando alguém", afirmou.