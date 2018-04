Andrés Sanches diz que nome do estádio corintiano em Itaquera será decidido até março

SÃO PAULO - Em entrevista exclusiva ao estadão.com.br, o presidente Andrés Sanchez afirma que o Corinthians está negociando com algumas empresas do País e também do exterior a possibilidade de uma delas batizar o estádio em fase de construção em Itaquera, o Itaquerão, que receberá em 2014 a primeira partida da Copa do Mundo. Andres garante que o clube bate o martelo sobre esse assunto até março de 2012.

"Quanto mais demorar para decidir isso, mais o estádio do Corinthians terá apelidos", argumenta.

O presidente, cujo mandato vai até fevereiro de 2012, mas que por decisão própria pediu afastamento e deixará o cargo dia 15 de dezembro, diz que o Corinthians recebeu proposta de R$ 200 milhões pelo name rigths, mas que ela foi recusada por entender que o valor era baixo. Andres, no entanto, não revele quanto quer nem os nomes da empresas interessadas e com quais o Corinthians negocia. Sabe-se que o clube pede algo perto dos R$ 400 milhões.

Andres deixa a presidência do Corinthians, mas não abandona o futebol. Ele vai se licenciar para em janeiro assumir o cargo de diretor de seleções da CBF, em convite feito pelo presidente da entidade, Ricardo Teixeira.

As eleições no Corinthians serão realizadas em fevereiro, provavelmente na primeira quinzena, e ele afirma que espera fazer seu sucessor, o ex-diretor Mario Gobbi. "A responsabilidade de eleger meu sucessor é até maior do que ser presidente. Não digo que o Gobbi é favorito, mas um forte canditato."

Leia nesta terça-feira no Estadão a entrevista completa como o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.