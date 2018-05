Andrés Sanchez afirma que Arena Corinthians custará quase R$ 1 bilhão

SÃO PAULO - Responsável pelas obras da Arena Corinthians, o ex-presidente Andrés Sanchez admitiu nesta terça-feira que o custo final do estádio ficará entre 14% e 18% acima da previsão incial. Quando o terreno foi ajeitado na terraplenagem, a projeção era que o Itaquerão custasse R$ 820 milhões (R$ 400 milhões financiados por meio de empréstimo do BNDES e mais R$ 420 milhões pagos com dinheiro de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento emitidos pela Prefeitura).

Agora, segundo Andrés Sanchez, a conta ficará entre R$ 950 milhões e R$ 990 milhões. A variação de R$ 40 milhões se deve aos cálculos sobre o pagamento de juros e a instalação de estruturas provisórias que serão retiradas depois da Copa do Mundo. Apesar do aumento no valor da obra, Andrés considera do valor baixo. Ele não perdeu, inclusive, a chance de cutucar o rival São Paulo, que tem projeto para cobrir o Morumbi orçado em meio bilhão de reais. "É mais barato (comparativamente) que a cobertura do Morumbu, que custa R$ 500 milhões", disse.

Neste terça-feira ainda, a Odebrecht fez a entrega simbólica da Arena Corinthians ao clube. A construtura ainda precisa terminar as coberturas nos setores norte e sul e o asfalto no entorno do estádio. "Fizemos aqui muito mais do que imaginávamos. A nação corintiana, a cidade de São Paulo e o Brasil vão ter uma arena moderna. Aqui é o estádio do Corinthians, mas vai estar aberto a todos. Aqui não é só Corinthians. Aqui vai jogar quem quiser e puder. O Corinthians é um time do povo e para o povo", discursou Andrés Sanchez.

No domingo, o dirigente viaja para Dubai para negociar os naming right do estádio. A pedida de Sanchez é de R$ 400 milhões, mas ele admite que está difícil. "Ainda está morno", disse.