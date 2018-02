Andrés Sanchez consegue efeito suspensivo no STJD

O presidente do Corinthians, Andrés Sanches, conseguiu, nesta sexta-feira, um efeito suspensivo sobre a punição que levou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva na semana passada. Veja também: Corinthians formaliza rescisão de contrato com a MSI Corinthians vende 30 mil kits 'Eu nunca vou te abandonar' Assim, Sanches volta a exercer seu cargo normalmente no clube, podendo despachar normalmente como presidente do Corinthians. Sanchez havia sido suspenso por 30 dias pelo atraso na entrada do time no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, na última rodada do Brasileirão 2007.