Andrés Sanchez culpa Dualib e promete revelar problemas

O presidente Andrés Sanchez não escondia a irritação com o rebaixamento do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após o jogo, ainda no Estádio Olímpico, ele deixava claro não ter dúvidas sobre o culpado pela queda do time: o ex-presidente Alberto Dualib. E apontou que nesta semana começará a divulgar os problemas que vem identificando no clube desde que o assumiu. Veja também: Corinthians empata com o Grêmio e é rebaixado para a Série B O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana "O time caiu porque vem de problemas de 15 anos de administração. Estamos trabalhando junto com o Deic e a polícia e a partir de amanhã [segunda] todos saberão o que se passa. É uma herança maldita. Vão ser várias medidas e não vou adiantar aqui de cabeça quente. Não é a hora de falar. Tenho culpa também, como todos os sócios, mas o clube é presidencialista e ele [Dualib] é o maior culpado. A parceria [MSI] está fora há dois anos e eles também tem de responder", discursa. Sobre a avaliação da situação atual do time após o rebaixamento, Sanchez é só decepção. "Somos um clube magoado, massacrado. Infelizmente estamos começando na Série B, mas em 2008 e 2009 teremos alegria. O futebol vai ser reformulado totalmente. É a única área onde não tínhamos mexido. Chegamos ao fundo do poço, mas temos de trabalhar. Não me arrependo de ter assumido o cargo de presidente, inclusive". Ele não quis adiantar se o técnico Nelsinho Baptista ficará ou se o novo gerente de Futebol será mesmo o agora ex-zagueiro Antônio Carlos, ex-Santos. Nem sobre os jogadores que serão dispensados e os contratados. "Temos de ter criatividade, competência e eficiência. Temos de montar um grande time para o segundo semestre e ganhar a Série B", disse, generalizando sobre a qualidade desse time. "O Corinthians vai ter jogadores do Corinthians, não sabe se vai ser de primeira, segunda ou terceira. Vamos ter um time."