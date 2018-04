Andrés Sanchez descarta Luizão e anuncia aumento para Felipe

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, recebeu nesta quinta-feira a reportagem do estadao.com.br em sua sala, no Parque São Jorge, para falar do futuro do clube. O dirigente disse que o planejamento para 2008 está atrasado, mas que espera segurar os principais jogadores do time. Veja também: Conheça os finalistas do Craque do Brasileirão; Felipe é um deles O goleiro Felipe, ídolo da torcida, ganhará um aumento de salário para continuar no clube. O Bragantino, através de Marquinho Chedid, dono de 25% dos direitos do atleta, pretendia vendê-lo para o exterior. Andrés ainda falou sobre reforços, disse estar com as receitas comprometidas e que ainda não acertou com nenhum jogador. O único interesse, até o momento, está no atacante Lima, atualmente no São Caetano - falta assinar o contrato. O atacante Luizão, que fará tratamento no clube - a pedido do próprio Andrés -, não recebeu proposta para jogar. O presidente também disse que não fez nenhum contato com Acosta, do Náutico - dirigentes do clube pernambucano disseram ter recebido uma oferta de US$ 600 mil. Próximo de uma decisão contra o Vasco da Gama, que vale a permanência da equipe na elite do Nacional, o presidente contou que acredita numa vitória da equipe e no afastamento, definitivo, do rebaixamento. O que o Corinthians de Andrés tem hoje que não tinha há 40 dias? Andrés Sanchez - É difícil dizer... veja bem, o Corinthians estava numa guerra civil administrativa e financeira. Não tinha procedimento, métodos e ferramentas. Aliás, tinha ferramentas, mas não as usava. Estamos pegando e usando as ferramentas que temos para métodos de controle internos. Antes tinha oito ou nove caixas no clube com o dinheiro que ficava na gaveta. Hoje não, todas as entradas entram pelo financeiro e tudo sai pelo financeiro. E, antes, qualquer pessoa podia pagar num desses caixas pequenos. E esse dinheiro era uma fortuna. Nesses dias de governo, o que te impressionou de forma positiva e negativa? Bem, tudo aqui era comprado a olho. Não digo que era escandaloso, mas os preços eram absurdos. Não tinha cotação, nem procedimento. E quando você não tem esse tipo de método, você compra na maioria das vezes com um preço acima do mercado. Na área política, você está tendo apoio de todos? De tudo o que aconteceu nessa campanha, foi a família de Paulo Garcia [candidato derrotado por Andrés nas eleições] que me aproximei. É uma pessoa que me ajudou e me ajuda bastante. Agora, os outros [dentre eles, Antonio Roque Citadini]... eu sou presidente e estou aqui das 8h às 22h. Quem quiser ajudar, é só aparecer. O Corinthians não terá mais reeleição e perpetuação no poder, como o ocorrido com Alberto Dualib (governou durante 13 anos)? Já está no projeto do estatuto. Infelizmente terá mais uma reeleição, pois fui eleito pelo estatuto antigo [com mandato até fevereiro de 2009]. Mas o próximo estatuto, se Deus quiser, vai ser aprovado e nunca mais terá releição. Com relação a Dualib, já teve alguma conversa com ele depois que assumiu? Não, não tive conversa nenhuma! Se o Dualib, hoje, quiser vir ao Corinthians, ele terá de pedir autorização para entrar? Não tem de pedir autorização nenhuma. Ele é sócio do clube, conselheiro. Se ele quiser vir, as portas estão abertas. O clube está aberto... A parceria com o MSI já está totalmente encerrada? Não, não está. Está encerrada as atividades do MSI/Corinthians, mas o contrato está em vigor e entramos com as medidas judiciais para tentar rompê-lo definitivamente até o final deste ano. A CPI do Corinthians/MSI, barrada no Congresso, você trabalhou contra? Nem contra nem a favor. O que eu não concordava, e deixei explicito, é que não aceitava o nome Corinthians/MSI. O Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal e o Ministério Público, então não poderia colocar esse nome. Os casos de pedofilia na base. Essa história... Como você bem disse, uma história. Na minha mesa não chegou nada. Se chegar, vou tomar as providências junto à Polícia... Eu desconheço! Ouvem-se muitas histórias sobre o assunto, não só no Corinthians. Isso tem de ser provado. E se provar, vão ser tomadas atitudes drásticas. Há alguma possibilidade de uma nova parceria? Depois de todo esse lamaçal que saiu, dificilmente um investidor vai querer fazer um investimento no futebol. Mas temos de estar sempre abertos. O dinheiro da venda de William será utilizado para pagar o que o clube deve para Lyon, devido ao Nilmar? Do total da venda dele [cerca de R$ 35 milhões], quando assumi [em 10 de outubro] haviam R$ 17 milhões captados. A outra diretoria já havia utilizado parte do valor para pagar dívidas urgentes. Temos as receitas antecipadas até março de 2008, e estamos utilizando esse dinheiro para pagar salários. Também vamos utilizá-lo para pagar o Lyon, estamos negociando com eles... Sobre o futebol. O goleiro Felipe continua? O presidente do Bragantino, Marquinho Chedid, disse que teria uma reunião com você para tratar de uma proposta do exterior... Ele tem de sentar comigo para acertar o futuro do Moradei [jogador que foi emprestado pelo clube de Bragança até o final do Brasileiro]. O Felipe tem contrato até 2011. Infelizmente ele tem a multa contratual, e se alguém pagar, ele pode sair. Mas nós já conversamos com o atleta para melhorar o salário, pois ele merece um reajuste e um carinho maior da diretoria. Ninguém tira o Felipe daqui se o Corinthians e ele não quiser. O contrato do atacante Finazzi acaba no final do Brasileirão... Todos os jogadores que estão acabando o contrato terão uma reunião conosco no final do ano. Infelizmente estamos com o planejamento para 2008 atrasado. E assim que acabarmos com essa situação [do rebaixamento], conversaremos com o treinador e todos os jogadores do elenco serão estudados, um a um. Mesmo se for rebaixado, Nelsinho Baptista fica no clube? Nelsinho é o treinador do Corinthians! O planejamento de 2008 começa quando o clube se livrar da Série B? Nós estamos com a receita tomada até março do ano que vem. Tudo, Globo [direitos de televisão], Clube dos Treze, Federação [Paulista]. Infelizmente só temos a receita da Samsung [patrocinadora da camisa]. Então não vou enganar o torcedor, fica difícil fazer contratações bombásticas... teremos um time competitivo. Você falou, em entrevista a uma rádio, que dificilmente seguraria o Lulinha se chegasse uma proposta do Chelsea (estimada em R$ 30 milhões)? A proposta chegou? Estou esperando até hoje... O Lulinha tem contrato até 2009. Era para [diretoria anterior] ter renovado por pelo menos cinco anos, mas foi um erro que estamos tentando consertar. Tudo fechado com o atacante Lima para 2008? Não está certo não! Está bem adiantado, mas nada tranqüilo [falta assinar]. E o Luizão, que fará tratamento no Parque São Jorge (ele tem uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo)? Será muito bem recebido para fazer tratamento na equipe... Tratamento, como você bem disse [foi o próprio Andrés que fez o convite para o atacante se recuperar no clube]. Apenas isso? O Corinthians tem aparelhagem e estrutura melhor do que muitos times [uma provocação ao São Paulo] que dizem ter a melhor estrutura da América. Hoje, vamos provar que temos capacidade, não só com o Luizão, mas também com o Cris [zagueiro, do Lyon], que se trata aqui. Apesar de não fazermos esse marketing barato, vamos mostrar que temos melhor estrutura do que muitas equipes. Dirigentes do Náutico disseram que o Acosta recebeu uma proposta do Corinthians, seria de US$ 600 mil. Isso é verdade? Nunca falei com o Náutico, ou com o atleta. Infelizmente plantam notícias sobre o Corinthians. Não estamos em situação de conversar nem de fazer uma proposta de US$ 600 mil... Se for assim, em janeiro teremos 20 jogadores sendo apresentados. Hoje, que teremos dirigentes do Barcelona [para uma palestra] aqui, com certeza vai surgir nomes do Barça como possíveis reforços. Como é o seu relacionamento com a torcida. A torcida me aceitou como torcedor. O problema é que estamos... sem credibilidade. Qualquer um que entrar aqui teria essa desconfiança. E temos de mostrar que somos honestos. Acredita em títulos para 2008, ou será um ano de reestruturação? No Corinthians, para você conseguir a reestruturação, você precisa estar bem. Se o clube está mal, demora. Infelizmente eu não vou fazer loucura. Podia captar dinheiro no mercado e fazer contratações, mas não farei isso. Em 2008 teremos um ano difícil, mas em 2009 teremos um clube reestruturado. O Corinthians vai participar da reunião dos Clube dos Treze para renovar contrato de televisão do Brasileirão. Qual a posição da equipe? Nós vamos negociar pessoalmente. Queremos o melhor possível para o Corinthians e o futebol brasileiro num todo. A Globo é uma parceira, mas tem a Record na cola e ela tem de ser ouvida. Em nível de mercado, a concorrência é salutar em todos os sentidos. Como está sendo a visita dos diretores do Barcelona? Eles vieram ontem [quarta-feira] e conversaram com a gente. Guardadas as proporções, o Barcelona também estava em crise em 2003. Eles vieram nos ajudar com idéias, palpites e experiências. Nós, em termos de estrutura, também trocamos experiências com eles. Quarta-feira (dia 28) é o jogo contra o Vasco. Romário não deve jogar, é um alívio? Não, acho que não! Tenho um carinho especial por ele, é uma pessoa maravilhosa. Mas nosso time jogará com consciência. Vamos lutar para ganhar. Alguma mensagem para a torcida? A torcida do Corinthians sabe que pode fazer a diferença, como sempre fez. Se ela estiver junto com o time, sairemos dessa situação. Que eles, no sábado, venham acompanhar o treino e que na quarta-feira lotem o Pacaembu para apoiar o time do primeiro ao ultimo minuto. Palpite para o jogo contra o Vasco? Dois a zero para o Corinthians.