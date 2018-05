Andrés Sanchez diz que 'não entrará em leilão por jogador'

O Corinthians para 2010 começa a ser desenhado, mas, segundo o próprio presidente Andrés Sanchez, mais dois ou três reforços precisam ser contratados. Depois de acertar com Roberto Carlos, Ralf e Iarley, o nome mais próximo é o do zagueiro Henrique, ex-Palmeiras e hoje no Racing Santander, da Espanha. O meia Danilo, campeão mundial em 2005 pelo São Paulo, é outro que interessa.

"De todos os nomes que vocês [profissionais da imprensa] estão falando, o Henrique é um deles", disse Andrés Sanchez, em reunião dos quatro grandes clubes de São Paulo. "O time precisa de mais um zagueiro e vamos ver o que vai dar".

Revelado no Coritiba, Henrique teve rápida passagem pelo Palmeiras em 2008 até ser vendido para o Barcelona. No clube catalão sequer chegou a vestir a camisa e já foi emprestado ao Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Entendido como plano B antes da negativa do argentino Riquelme ao Corinthians, Danilo se tornou sonho de consumo para o meio-campo da Libertadores. O jogador está no Kashima Antlers, do Japão, e já manifestou interesse em voltar ao Brasil.

"O Danilo é um jogador que interessa e vamos esperar os próximos dias ainda. É normal o jogador estar em fim de contrato e aparecer interesses", disse Andrés, lembrando que o São Paulo tenta repatriar o atleta. "Eu não vou fazer loucura e nem entrar em leilão por jogador", completou.

Se reforços estão chegando, jogadores que não renderam o esperado nesta temporada podem sair. Moradei, Marcinho, Henrique e Bill podem ser negociados com clubes do interior de São Paulo. "Jogador que não vai fazer parte do plantel nós vamos procurar emprestar para algum time interessado. Até porque você faz contrato de quatro ou cinco anos e, infelizmente, não pode utilizar o jogador. Tem que ver para o atleta ser valorizado e jogar", disse Andrés.