Andrés Sanchez é o novo diretor de seleções da CBF

RIO - Andrés Sanchez foi anunciado nesta sexta-feira como novo diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O dirigente assume efetivamente o cargo dia 16 de dezembro, um dia depois de deixar a presidência do Corinthians - Sanches já tinha resolvido sair do comando do clube antes das eleições, marcadas para fevereiro de 2012.

Na CBF, Andrés Sanchez terá um trabalho remunerado, sem prazo para terminar, e será responsável por administrar todas as seleções do Brasil, incluindo as categorias de base e também a feminina. O cargo que ele está assumindo já foi ocupado por Eurico Miranda e Jorge Salgado, mas estava extinto desde os anos 90.

Como está envolvido com os preparativos para a Copa de 2014, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, resolveu reativar o cargo de diretor de seleções. E convidou Andrés Sanchez, de quem ficou bastante próximo nos últimos tempos - o dirigente corintiano foi chefe da delegação brasileira no Mundial de 2010, na África do Sul.

"Vou me dedicar 24 horas por dia. Tem muita coisa para fazer, trabalhar o planejamento e tudo mais", disse Andrés Sanchez, que esteve nesta sexta-feira na sede da CBF, no Rio, para acertar o novo emprego.O cartola contou também que foi surpreendido pelo convite de Ricardo Teixeira. "Ele me chamou para conversar sem me dizer sobre o que era."