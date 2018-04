Andrés Sanchez garante: 'Nunca vou abandonar o Corinthians'

SÃO PAULO - Apresentado nesta sexta-feira como futuro diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Andrés Sanchez vai deixar a presidência do Corinthians em dezembro e só depois disso vai assumir seu novo cargo. Mas ele não pretende deixar de lado o clube que dirigiu nos últimos quatro anos. Mesmo afastado do dia-a-dia corintiano, ele garante que não vai abandonar o Parque São Jorge.

"Nunca vou abandonar o Corinthians, ainda mais se fizer sucessor. Mas vou para coisa maior que é seleção. Corinthians é sempre Corinthians", comentou Andrés, em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, no CT do Parque Ecológico. Ele garante que o seu cargo no alto escalão da CBF, divulgado durante o Campeonato Brasileiro, não vai ter influência na reta final da competição. "Estou presidente até dia 15, mas não tem nada. Se diz depois, é porque era escondido. Procuramos ser o mais transparente possível. Vou me dedicar 24 horas até último dia do meu mandato aqui", disse ele, que tenta eleger Mário Gobbi como seu sucessor.

Em seu novo cargo, Andrés vai ocupar um posto que não fazia parte do organograma da CBF desde 1990. Ele será o responsável por todas as seleções brasileiras de futebol. Mas o dirigente assegura que não interferirá nas convocações. "Quero deixar claro que se tiver isso ou aquilo, não é ação minha. Quem convoca é o treinador."

De acordo com Andrés, o convite para que ele assumisse a diretoria de seleções da CBF foi feito por Ricardo Teixeira apenas nesta tarde de sexta-feira e que não havia como recusar. "O presidente (Teixeira) me ligou ontem (quinta) à tarde, pediu para estar hoje (sexta) à tarde no Rio, mas não sabia do que se tratava. Cheguei e fui surpreendido. Não posso negar um convite de um amigo e virar as costas para a nação brasileira", disse o corintiano, que foi chefe de delegação do Brasil na Copa do Mundo de 2010, quando estreitou ainda mais os laços com Teixeira.

Andrés nega, porém, que pleiteie assumir a presidência da CBF depois que Ricardo Teixeira deixar o cargo, após a Copa de 2014. "Não estava trabalhando para isso (ser diretor de seleções), muito menos para ser presidente (da CBF). Apareceu e não tive como dizer não", alegou.

O presidente do Corinthians também falou sobre a reta final do Campeonato Brasileiro. Perguntado a respeito da possibilidade de o clube repetir o que vai fazer o Palmeiras e pagar bicho dobrado por vitória no clássico, Andrés negou que possa mudar o acordado com os jogadores para a competição e aproveitou dar conselhos para o presidente alviverde. "O prêmio foi fechado desde o começo. Todo mundo sabe, se eu fosse o Tirone evitaria gastar esse dinheiro todo e usar com o que está precisando."

Quanto a reforços, Andrés confirmou que Felipe, do Bragantino, já está contratado, e que as negociações com Vitor Júnior, do Atlético-GO, estão bem adiantas. Mas negou que possa envolver Jorge Henrique em negociações para contratar um novo maestro para o meio de campo. "Não estou negociando nem com o Douglas (Grêmio) nem com o Montillo (Cruzeiro)", revelou.