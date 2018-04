Andrés Sanchez lamenta por decisão do título ficar para rodada final

SÃO PAULO - O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, não escondeu a sua decepção com o fato de o time não ter conseguido conquistar o título do Campeonato Brasileiro por antecipação no último domingo, quando venceu o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis. Ao mesmo tempo, o Vasco bateu o Fluminense por 2 a 1, no Engenhão, e adiou a definição da competição para a rodada final.

O dirigente admite que será complicado enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, no Pacaembu, apesar de o arquirrival já não ter mais objetivos a buscar no Brasileirão. "Em clássico tudo pode acontecer, é mais um jogo decisivo, vai ser difícil para os dois times. Se a gente pudesse ser campeão há dez rodadas seria ótimo, mas infelizmente deixamos para a última rodada. Vai ganhar quem estiver mais inspirado", afirmou Andrés, nesta segunda-feira.

O mandatário corintiano falou sobre o clássico durante o lançamento da sétima edição do Anuário do Futebol Brasileiro, publicado pelo Sindicato do Futebol, entidade dirigida por Mustafá Contursi, ex-presidente do Palmeiras. Andrés fez uma rápida aparição no evento em São Paulo, chegou a mostrar irritação ao ser fotografado e evitou rebater provocações dos rivais no início desta semana decisiva.

Ao ser questionado sobre o fato de que o meia Valdivia falou que ganhar do Corinthians agora é uma "questão de honra" para o Palmeiras, o dirigente fez um comentário ambíguo. "Jogador do nível dele é melhor nem responder", disse. Em seguida, ao ser interpelado sobre qual motivo não iria comentar a declaração do jogador chileno, Andrés respondeu: "Porque não", sem deixar claro sobre o que realmente pensa sobre o atleta palmeirense.

O Corinthians precisa de um empate com o Palmeiras para ser campeão no próximo domingo sem depender do resultado do jogo entre Flamengo e Vasco, que tem de vencer o clássico no Engenhão e ainda torcer por uma derrota dos corintianos.