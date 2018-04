Andrés Sanchez oficializa saída de Roberto Carlos

"Não foram só os protestos que motivaram a saída do Roberto Carlos. Foram também a pressão e uma proposta irrecusável", afirmou Andrés Sanchez. Segundo o presidente, o lateral-esquerdo teria sido sondado pela Roma. O futebol russo e norte-americano também são cotados como destino para o jogador.

O jornal russo "Sport-Express" publicou neste sábado que o clube Anzhi teria oferecido 5 milhões de euros (R$ 11,2 milhões) por ano ao jogador. O time, que acabou de subir para a primeira divisão da Rússia, estaria interessado em acertar contrato de dois anos.

Andrés Sanchez não deu detalhes sobre a negociação de Roberto Carlos, mas disse que o desligamento foi alcançado em comum acordo. "Não vamos pagar nem receber pela rescisão", informou. O vínculo com o Corinthians terminaria somente em dezembro deste ano.

Antes de revelar a proposta "irrecusável", Roberto Carlos havia reclamado de ameaças da torcida, após a eliminação do Corinthians na pré-Libertadores. O jogador, de 37 anos, foi eleito como um dos principais culpados pela queda precoce do time, diante do Tolima, na Colômbia. O lateral alegou uma lesão para não participar da segunda e decisiva partida.

Sua saída, no entanto, parecia que poderia não acontecer. Na sexta-feira, em conversa informal com seu amigo Rivaldo, atualmente no São Paulo, por telefone através da TV Bandeirantes, o lateral afirmara que continuaria no Corinthians. "Está tudo tranquilo, estou arrumando as coisas. É só uma meia dúzia que fica atrapalhando. Nada mais", declarara. O jogador, no entanto, pediu dispensa do treinamento e, após uma reunião, acertou sua saída do clube.

No Corinthians, Roberto Carlos disputou 64 partidas e marcou cinco gols, mas não conseguiu conquistar títulos, amargando duas eliminações na Libertadores - a de 2010 era considerada de extrema importância por ser o ano do centenário do clube. O lateral ainda participou da frustrante campanha no Brasileirão, quando o time perdeu o título para o Fluminense nas últimas rodadas.