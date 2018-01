Andrés Sanchez oferece mais dois anos de contrato para Ralf

O superintendente de futebol do Corinthians, Andrés Sanches, procurou diretamente o volante Ralf para tratar da renovação de contrato. O clube, segundo o dirigente, ofereceu dois anos de contrato. "Está encaminhado", disse o dirigente neste domingo no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Após o empate diante do Avaí, Ralf confirmou que as negociações estão abertas, mas evitou confirmar a renovação. "Não tem nada certo, ainda vamos discutir algumas coisas", afirmou o volante. "Ontem (sábado), ele me procurou na Arena e disse que queria chegar a um acordo".

Alguns pontos, no entanto, ainda não foram definidos. Além de um aumento de salário, Ralf quer receber um boa quantia de luvas (bônus pela renovação). Isso ainda não está definido. A primeira proposta do Corinthians foi a renovação por um ano, sem aumento e também sem qualquer tipo de bônus. O volante queria um contrato de mais três anos. "Tenho de puxar um pouco para meu lado. E eles quem ver o que é melhor para eles", afirmou.

Ralf disse que termina 2015 feliz pela conquista do título brasileiro, mas reconheceu que gostaria de ter resolvido seu futuro no clube. "Preferia sair de férias com a cabeça tranquila", completou.