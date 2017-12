Andrés Sanchez promete cobrar 'mais presença' de presidente do Corinthians

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, vai se reunir nesta segunda-feira com o atual mandatário, Roberto de Andrade, para exigir dele mais presença e acompanhamento na direção do clube. Em entrevista à Rádio Transamérica neste domingo, o ex-dirigente manifestou insatisfação com a atual gestão, que sofre pressão política, com um pedido de impeachment.

Sanchez aguarda o retorno de Andrade de uma viagem de férias pelos Estados Unidos para conversarem sobre os rumos do Corinthians. "Ele precisa estar mais próximo das pessoas, no dia a dia do clube. Ele tem que estar mais presente no clube do que na sua vida pessoal, nem todo mundo tem esse tempo. Administrar um clube como o Corinthians a distância é complicado", afirmou.

No começo de novembro, conselheiros de oposição do Corinthians protocoloram um pedido para o impeachment do atual presidente. Sob pressão, o dirigente chegou a ficar hospitalizado no fim daquele mês. O quadro de tensão não agrada Andrés, que pede união interna e se disse contra a destituição do atual mandatário. "É um crime para o clube, faz mal ao clube. Mais fácil se juntarem todos agora para tentar resgatar o Corinthians do que ficar falando de impeachment", disse Andrés.

O ex-dirigente se organiza nos bastidores para montar um grupo político para reestruturar o clube. Entre os projetos, está o de resgatar antigos membros de diretorias anteriores para formar uma aliança capaz de dar estabilidade ao trabalho da gestão atual.