Andrés Sanchez promete mais reforços para o Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, praticamente assegurou nesta quinta-feira a permanência do goleiro Felipe e do atacante Finazzi. Empolgado, ele também garantiu que Acosta irá vestir a camisa corintiana em 2008 e prometeu mais um pacotão de reforços. O dirigente disse que contratará mais três ou quatro jogadores para a temporada de 2008, além dos seis que já chegaram - Acosta Suárez, Lima, Rafinha, Chicão e Valença. E contou até os nomes dos jogadores que interessam ao Corinthians. Andrés Sanchez citou o atacante Rafael Sobis, do Betis, e o meia Jorge Wagner, do São Paulo, além do atacante argentino Germán Herrera, do Gimnasia, e do meia colombiano Torres, do Cúcuta. "O Sobis é caro? Depende. O que conta é o custo-benefício em trazer um atleta como esse", disse o presidente corintiano. Ele também afirmou que pode contratar o volante Fabiano, ex-Santos, que está atualmente no México. Mas isso ficaria para depois do Natal. Segundo Andrés Sanchez, a contratação do zagueiro Willian, do Grêmio, está adiantada, mas não concretizada, como a diretoria gremista já alardeou. O Grêmio tem uma dívida avaliada hoje de R$ 6,9 milhões com o Corinthians e quer ceder Willian para saldar toda essa quantia. Já o clube paulista quer abater só uma parte desse valor. Enquanto isso, o goleiro Felipe receberá nesta sexta-feira, na Bahia, seu empresário Marcelo Goldfarb para concretizar sua permanência do Corinthians. Ele receberá um aumento de 130% e passará a ganhar R$ 70 mil por mês, mais uma quantia de ‘luvas.’ Finazzi também receberá um aumento para ficar no clube. Já o lateral-direito Coelho está indo para o Celtic, da Escócia. E o zagueiro Betão também não deve ficar no Corinthians na próxima temporada.