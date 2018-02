Andrés Sanchez quer expulsão de Dualib e Curi do Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, esteve na noite de quinta-feira no programa Superpop, da Rede TV e respondeu perguntas da apresentadora Luciana Gimenez e de torcedores. Aliás, em uma delas Andrés deixou claro que está arquitetando a expulsão de Alberto Dualib e Nesi Cury - ex-presidente e vice corintianos - dos quadros do clube. Veja também: Dualib diz que ninguém o impede de freqüentar o Corinthians A relação de conflitos entre a MSI e o Corinthians Acosta e Chicão podem ser anunciados no Corinthians Caminho livre para o retorno de Luizão ao Corinthians "Já estou colocando o caso para nosso conselho e semana que vem acho que poderemos chegar a uma decisão sobre esse assuntos", afirmou Sanchez. Sobre reforços, o presidente do Corinthians negou que o clube esteja fechando com nomes como o atacante uruguaio Acosta, e usou o mau momento financeiro da instituição como motivo. "Estamos pagando muitas dívidas deixadas pela administração anterior e não podemos fazer milagre. Por enquanto não faremos nenhuma contratação de impacto." Empolgado com as reações da platéia do programa, Sanchez falou também sobre uma série de jogadas de marketing, como a parceria com o publicitário Nizan Guanaes. Além disso explicou que o ex-zagueiro Antonio Carlos - que se aposentou dos gramados com a camisa do Santos no último domingo - não é gerente de Futebol, mas diretor-técnico, e que participará ativamente das discussões quanto ao rumo do time sem, no entanto, ter poder de decisão.