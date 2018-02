Andrés vê acordo com a Caixa como prioridade e promete gestão atrevida no Corinthians

Andrés Sanchez conseguiu, enfim, dar sua primeira entrevista coletiva em paz no Corinthians, após as confusões ocorridas no último sábado. O novo mandatário disse que a renegociação com a Caixa Econômica Federal em relação a Arena Corinthians será sua prioridade e prometeu uma gestão atrevida.

+ Corinthians vê 'clima favorável' para negociação de dívida da Arena com a Caixa

“É um desafio para todos nós (acordo com a Caixa). Prioridade é resolver o mais rápido possível a engenharia financeira perante a Caixa e a Odebrecht. Agora é únir o Corinthians. Espero que o clube tenha consciência que a união é importante”, disse o dirigente, que durante a entrevista disse que a dívida da arena é de R$ 1,2 bilhão.

Na segunda-feira, o jornal O Globo deu uma nota afirmando que a Caixa decidiu executar as garantias de empréstimos feito pelo Corinthians e uma das garantias, caso o clube não conseguisse o financiamento de R$ 400 milhões junto ao BNDES é parte do terreno do Parque São Jorge.

“Saiu uma notícia desencontrada. Já sentamos ontem (segunda-feira) com eles e espero que a gente pague o mais rápido possível Começamos a conversar e estamos negociando. Vamos acertar direitinho isso aí. Será a prioridade”, avisou o presidente.

Durante a campanha, Andrés disse que precisaria de 100 dias para mudar o Corinthians. Nesta terça-feira, ele explicou que é o tempo que precisa para entender tudo que está acontecendo no clube.

“Vamos levar alguns dias para conhecer todo o entorno do Corinthians e os 100 dias é para tornar mais transparente possível nossa gestão. Todo mundo sabe o momento que o País está passando e precisaremos ser mais ativos e atrevidos para tentar resolver os problemas”, comentou.

No sábado, dia em que foi eleito presidente do clube, Andrés teve que interrompender a coletiva por causa de protestos violentos de torcedores, que chegaram a agredir funcionários do Corinthians e jornalistas. “Espero que nunca mais aconteça isso. Independente de quem ganhasse a eleição iria ter essa confusão. Teve em outras eleições também, mas não nesse nível”, lamentou o dirigente.

Andrés ainda confirmou que Duílio Monteiro Alves é o novo diretor adjunto do clube e Luis Paulo Rosemberg está de volta para comandar o marketing do clube, assim como Caio Campos, que também trabalhará na área. A prioridade da dupla, além de participar das negociações da Arena, é conseguir um patrocínio master. “Vamos olhar para isso também. A equipe de marketing está sendo montada, mas não tem nada adiantado ainda. Assim que tiver, será comunicado.”