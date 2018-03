Andrés vê soberba do São Paulo e dispara: ‘Tem que aprender a montar time primeiro’

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, não poupou críticas e deixou clara a sua irritação com o São Paulo após eliminar o rival na semifinal do Campeonato Paulista. Segundo o dirigente, jogadores, comissão técnica e diretoria demonstraram soberba e ele ainda aproveitou para alfinetar a qualidade da equipe.

+ Emerson Sheik provoca Aguirre após classificação

+ Fim do clássico tem confusão no vestiário da Arena

+ Cássio pega dois pênaltis e coloca o Corinthians na decisão

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Tudo é uma questão de respeito. Já perdemos, já ganhamos, mas o São Paulo tem a tal da soberba, que é terrível. Isso, infelizmente às vezes, por uma palavra errada que eles põem, pode dar tumulto na torcida. Eu aprendi isso que temos de respeitar o próximo. Eles colocaram ingresso para vender e deve ser para o ano que vem”, ironizou o dirigente corintiano.

Horas antes do começo do jogo, a empresa que comercializa ingressos dos jogos do São Paulo iniciou em seu site, a venda para a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Depois, o clube tricolor alegou que se tratava de um erro tecnológico.

Andrés aproveitou para criticar a forma hostil que os são-paulinos se comportaram no primeiro jogo. A delegação do Corinthians foi recebida no Morumbi com uma chuva de pedras, latas e muita pressão dos torcedores. “Estamos acostumados a eliminar eles. Eles têm que maneirar nas palavras e respeitar mais os outros. Vê se teve guerra aqui. Se jogaram cerveja ou se alguém foi xingar no vestiário e no camarote. É isso que eles têm que respeitar. E tem que aprender a montar time primeiro”, disparou.

Andrés garante que todas essas polêmicas não serviram para estimular os jogadores, mas afirmou que esperava por mais respeito de Nenê e do técnico Diego Aguirre. O dirigente também se irritou com o fato do lateral-esquerdo Reinaldo ter supostamente chamado a Arena Corinthians de chiqueiro. “Tiveram algumas atitudes, o Nenê foi falar com o técnico… No final do jogo, o pessoal chamando aqui (Arena Corinthians) de chiqueiro, falando que isso aqui é uma droga. Eu entendo o nervosismo do jogador, mas tem que ter respeito. São profissionais”, resumiu.

Mais uma vez, o dirigente apontou o Palmeiras como favorito ao título do Campeonato Paulista, algo que ele vem repetindo já algum tempo. “O Corinthians é zebra, lógico. Nós vamos, humildemente, tentar ganhar o campeonato, mas o Palmeiras é favorito em qualquer coisa que disputa. O Palmeiras investiu muito mais e tecnicamente tem grandes jogadores. Então, é o favorito, sim. E nós somos a zebra que vai tentar ganhar”.