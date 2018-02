Andrey assina contrato com o romeno Steaua Bucareste O goleiro brasileiro Andrey, de 23 anos, ex-Figueirense, assinou nesta segunda-feira um contrato por 3 temporadas com o Steaua Bucareste. Andrey, que atuou ainda por Grêmio e Atlético Paranense, chegou no domingo à tarde a Bucareste, capital da Romênia. "O Steaua é uma grande equipe. Vim para trabalhar", declarou o jogador, traçando como metas para a temporada o título do Campeonato Romeno, uma longa trajetória na Copa Uefa e a classificação para a Liga dos Campeões.