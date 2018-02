Andrey se lesiona em seu novo clube com 9 minutos de treino Um dos destaques do Figueirense no Campeonato Brasileiro, o goleiro Andrey não teve sorte em seu primeiro dia no Steaua Bucareste, da Romênia. Contratado por 500 mil euros, o jogador se machucou depois de treinar apenas nove minutos ao lado de seus novos companheiros. A contusão de Andrey aconteceu no joelho esquerdo. No entanto, a gravidade da lesão só será conhecida depois de um exame numa clínica de Bolonha, na Itália - os médicos suspeitam de fratura no menisco. Andrey assinaria o contrato ao final do treinamento. Mesmo assim, os dirigentes romenos garantiram que cumprirão o compromisso com o jogador, que há dois anos ficou afastado dos gramados por quase 12 meses por outra lesão. Sem Andrey, os dirigentes do Steaua confirmaram que contratarão outro jogador para o setor, já que eles não confiam no romeno Cernea, que é o único goleiro que está "inteiro" no elenco.