Andrezinho deve voltar a ser titular no Internacional

Considerado o trunfo do técnico Tite, entrando com frequência somente no segundo tempo dos jogos, Andrezinho espera ver o time reduzir os erros para voltar à liderança da competição. "Quanto mais finalizarmos [corretamente], mais chances temos de chegar ao título. O campeonato é muito equilibrado e temos que trabalhar para minimizar os erros", pregou o meia.

A escalação de Andrezinho, porém, ainda não foi confirmada por Tite. Como costuma fazer, o treinador fechou o treino desta quinta-feira e não deu dicas sobre o time que vai jogar no sábado.

Para o confronto com o Vitória, Tite terá os retornos de dois zagueiros, Índio e Sorondo, liberados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na quarta-feira. Com essas opções, o treinador poderia voltar ao 3-5-2, com a escalação de Fabiano Eller ao lado dos dois jogadores absolvidos pelo STJD. Bolívar, que foi suspenso no mesmo julgamento, será substituído por Danilo Silva.

Dessa forma, o Inter poderá entrar em campo no sábado com: Lauro; Danilo Silva, Índio (Sorondo), Fabiano Eller e Kléber; Sandro, Guiñazu, Andrezinho e D''Alessandro; Taison e Alecsandro.