Andrezinho diz que grupo do Vasco é 'família' e não tem 'vaidade' Bastou uma vitória sobre o Madureira na estreia do Campeonato Carioca, domingo, em São Januário, que o rebaixamento para a Série B do Brasileiro fosse praticamente esquecido. O clima era dos melhores nesta segunda-feira no clube e isso pode ser medido pela entrevista coletiva concedida por Andrezinho, um dos vários veteranos do elenco, que fez um gol na partida da véspera.