Andrezinho, do Internacional, cobra dignidade do Grêmio

Lucas Uebel/Divulgação

Andrezinho passeia com o zagueiro Indio durante o treino do Internacional, no entorno do Beira-Rio

PORTO ALEGRE - A cobrança de seriedade dos jogadores do Grêmio na partida contra o Flamengo voltou a ser feita pelo Internacional, interessado direto em um tropeço do time carioca para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O meia Andrezinho falou em dignidade para cobrar dedicação do rival eterno do Inter.

"O campeão só será conhecido depois das 19 horas. Vários times têm chances de conquistar o título. O importante é que todo mundo jogue com dignidade até o final", afirmou Andrezinho, lembrando que Palmeiras e São Paulo também serão afetados pelo resultado do jogo entre Flamengo e Grêmio.

O meia lembrou que Sport e Goiás fizeram bons jogos no Brasileirão, mesmo sem possuírem grandes aspirações no torneio. "O Sport, apesar de rebaixado, fez uma partida brilhante contra a gente. Lutou muito até o final e nos impôs dificuldades. O Goiás também fez sua parte de forma digna, apesar de não ter mais chances de Libertadores. Acredito na dignidade dos times na última rodada. Confio no profissionalismo dos jogadores", comentou.

