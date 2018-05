Andrezinho encerra polêmica após sugerir a Arão 'comer sopa com garfo' Se fora das quatro linhas o clássico entre Vasco e Flamengo teve confrontos físicos entre as duas torcidas, dentro do campo de jogo a maior polêmica foi saudável. O meia Andrezinho, do Vasco, aplicou um lindo dribles por baixo das pernas do volante William Arão, do Flamengo. Depois, em uma gravação de áudio que chegou aos torcedores, o vascaíno ironizou que Arão queria "comer sopa com garfo".