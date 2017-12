Andrezinho ganha a confiança de Waldemar Do inferno ao céu. Sob o comando dos técnicos Nelsinho Batista e Oswaldo de Oliveira, o meia Andrezinho era sempre preterido por outro atleta e relegado a segundo plano. Agora, começa aos poucos a conquistar espaço no time treinado por Waldemar Lemos. ?É fruto do trabalho. Estou feliz e busco a minha vaga. Agradeço ao Waldemar, um profissional que confia em você e sempre te dá apoio." No jogo desta quinta-feira, contra o Atlético-MG, no Maracanã, o meia será o titular, já que Igor está suspenso, por ter levado o terceiro cartão amarelo. O atleta, de 20 anos, já conquistou a confiança do treinador, mas ainda falta cair nas graças da torcida. Para tanto, promete se empenhar cada vez mais e fazer gols. ?No início de carreira, quando era vaiado, ficava abalado. Agora estou mais experiente e quero ajudar o grupo a conquistar uma vaga na Libertadores.? Andrezinho terá a incumbência de criar jogadas para o ataque rubro-negro, que deve ser formado por Jean e Edilson. Além disso, Fabiano Eller, que cumpriu suspensão, retorna ao time. Com isso, André Bahia irá para o banco de reservas.