Andrezinho pede a Inter para se impor no Beira-Rio A derrota para o Cruzeiro por 3 a 2 no Beira-Rio, em 13 de setembro, é para ser o último tropeço do Internacional em casa se a equipe quiser ser campeã brasileira, segundo opinou Andrezinho. Para o meia, o time não pode vacilar novamente em seus domínios e precisa começar a se impor contra o Flamengo, domingo.